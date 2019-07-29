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16:24, 29 июля 2019 215
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В Тамбовской области утвердили лимиты на добычу лосей и косуль

В Тамбовской области утвердили лимиты на добычу лосей и косуль

В Тамбовской области утвердили лимиты на добычу охотничьих ресурсов в сезон 2019-2020. Об этом сообщил OnlineTambov.ru.

С 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года выдадут разрешения на добычу 158 лосей и 223 косуль.

Больше всего квот выделят Сосновскому и Моршанскому районам из-за наибольшего количества лосей и косуль на данных территориях.

По данным областного охотуправления, на данный момент в Тамбовской области больше 2,2 тысяч лосей и больше 3,5 тысяч косуль.


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