В Тамбовской области утвердили лимиты на добычу лосей и косуль

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В Тамбовской области утвердили лимиты на добычу охотничьих ресурсов в сезон 2019-2020. Об этом сообщил
С 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года выдадут разрешения на добычу 158 лосей и 223 косуль.
Больше всего квот выделят Сосновскому и Моршанскому районам из-за наибольшего количества лосей и косуль на данных территориях.
По данным областного охотуправления, на данный момент в Тамбовской области больше 2,2 тысяч лосей и больше 3,5 тысяч косуль.
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