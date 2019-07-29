В Тамбовской области семья из восьми человек отравилась грибами

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Многодетная семья из восьми человек отравилась грибами в Тамбовской области. Об этом передает
Накануне вечером семья употребила в пишу условно съедобные и ядовитые грибы. Восемь человек получили отравления, среди них шесть детей. Их госпитализировали.
Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Самому старшему ребенку 15 лет, самому младшему — пять.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.