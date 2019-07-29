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14:34, 29 июля 2019 261
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В Спасске в День города устроили пенную дискотеку

В Спасске в День города устроили пенную дискотеку

Фото: Издательство «Пресса»

В День Спасска устроили пенную дискотеку и фейерверк. Праздник в честь 241-летия города организовали на стадионе в субботу, 27 июля, сообщило издательство «Пресса».

В этом году после долгого перерыва назвали нового Почетного гражданина Спасского района. Им стал экс-глава района (с 1996 по 2000 годы) Сергей Воронцов. На празднике также поздравили ветерана Великой Отечественной войны Александра Угадчикова, которому недавно исполнилось 97 лет, и отметившего 50-летие воина-интернационалиста Андрея Култышкина.

В честь Дня города устроили лотерею. Как отмечает «Пресса», ее победители получили «нужные в быту призы».


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