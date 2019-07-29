В Сасовском районе внедорожник в лоб столкнулся с грузовиком, погиб водитель

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Вечером в воскресенье, 28 июля, около деревни Салтыково Сасовского района внедорожник столкнулся в лоб с грузовиком. Об этом RZN.info сообщил очевидец.
Он отметил, что внедорожник вылетел на «встречку». По информации очевидца, погиб водитель.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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