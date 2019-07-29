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Фото: Pixabay.com
В Рязанской области поймали пятерых подростков-мотоциклистов без «прав». Об этом
Вечером в пятницу, 26 июля, 16-летнего нарушителя остановили на улице Бирюзова в Рязани. В касимовском поселке Сынтул 12-летний подросток ездил на мотоцикле вечером 27 июля.
Два таких же нарушения выявили в Спасском районе и один — в Шиловском районе.
Водительских «прав» у юношей не было. На их родителей составили протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП.
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