В рязанском поселке в течение семи недель будут отключать свет

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Фото: Pixabay.com
В Туме в течение семи недель будут отключать свет на шести улицах. Об этом
С 29 июля по 15 сентября специалисты будут ремонтировать линии электропередач. Из-за этого по будням с 9:00 до 17:00 могут отключать свет по адресам:
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.