В ОКБ к осени отремонтируют отделение реанимации и интенсивной терапии

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Фото: Pixabay.com
В рязанской ОКБ к осени отремонтируют отделение реанимации и интенсивной терапии. Об этом
Строители уже провели перепланировку, сейчас они обновляют коммуникации.
В отделении установят 12 коек для пациентов в критических состояниях, а также тех, кто перенес «обширные хирургические вмешательства». Главврач Дмитрий Хубезов отметил, что после ремонта помощь смогут получать больше рязанцев.
Стоимость работ не уточняется.
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