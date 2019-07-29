В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до +4 градусов. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В ночь на вторник, 30 июля, в Рязанской области похолодает до +4, +9 градусов. Прогноз погоды
Днем будет до +18 градусов.
По данным синоптиков, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.