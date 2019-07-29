В Калуге начинается ультраполярное вторжение

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В ближайшие дни в Калуге сильно понизится температура. Об этом сообщил сайт
По словам синоптиков, в регионе ожидается ультраполярное вторжение воздушных масс с Карского моря.
Во вторник ночью температура понизится до +7, +9 градусов, днем +17,+19 градусов. Вечером местами пройдет небольшой дождь.
В среду ожидается сильный ветер, порывами до 12-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут до +8, +10 градусов, днем +14, +16 градусов.
В четверг ночью ожидается до +9, +11 градусов, днем +19 градусов. В пятницу такая же погода, возможны небольшие дожди.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.