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14:39, 29 июля 2019 95
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В Калуге начинается ультраполярное вторжение

В Калуге начинается ультраполярное вторжение

В ближайшие дни в Калуге сильно понизится температура. Об этом сообщил сайт Kp40.ru.

По словам синоптиков, в регионе ожидается ультраполярное вторжение воздушных масс с Карского моря.

Во вторник ночью температура понизится до +7, +9 градусов, днем +17,+19 градусов. Вечером местами пройдет небольшой дождь.

В среду ожидается сильный ветер, порывами до 12-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут до +8, +10 градусов, днем +14, +16 градусов.

В четверг ночью ожидается до +9, +11 градусов, днем +19 градусов. В пятницу такая же погода, возможны небольшие дожди.

Фото Kp40.ru


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