В финал конкурса «Таланты нашего двора» вышли 27 рязанцев

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Фото: Администрация Рязани
В Рязани прошли отборочные этапы конкурса «Таланты нашего двора». В финал, который состоится 3 августа, прошли 27 человек, сообщила
150 участников соревновались в трех основных номинациях:
Кроме того, специальные номинации организовали для молодых художников и гимнастов.
Победителя определят в День города на сцене у памятника Евпатию Коловрату. Начало в 14:00.
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