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10:35, 29 июля 2019 386
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В финал конкурса «Таланты нашего двора» вышли 27 рязанцев

В финал конкурса «Таланты нашего двора» вышли 27 рязанцев

Фото: Администрация Рязани

В Рязани прошли отборочные этапы конкурса «Таланты нашего двора». В финал, который состоится 3 августа, прошли 27 человек, сообщила пресс-служба горадминистрации.

150 участников соревновались в трех основных номинациях:

  • «С песней по жизни»;
  • «Чарующая литература»;
  • «Танцевальная революция».

Кроме того, специальные номинации организовали для молодых художников и гимнастов.

Победителя определят в День города на сцене у памятника Евпатию Коловрату. Начало в 14:00.


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