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Фото: Издательство «Пресса»
В Чучкове трое детей разбили окно магазина и украли мопед. Об этом
Мальчики 13,12, и 9 лет забрались в отдел спортинвентаря торгового дома «Светлана» и забрали из кассы небольшую сумму. На следующий день они вновь пробрались в магазин и украли мопед.
Полицейские нашли детей и вместе с родителями опросили.
«Они попали в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних и службы опеки. Кто кого научил и как дети до этого додумались, разбираться всем нам и прежде всего — родителям», — сказал участковый Сергей Воробьев.
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