В центре Тамбова загорелся «БМВ»

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В понедельник, 29 июля, около 9 утра на пересечении улиц Советской и Максима Горького загорелся автомобиль BMW X5. Об этом сообщил портал
Пожар удалось потушить за 19 минут, сообщили в
В автомобиле произошло короткое замыкание, оплавилась приборная панель в салоне автомобиля.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.