Участники фестиваля «Рановское лето» танцевали брейк-данс и варили уху. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 27 июля, в Ряжском районе прошел фестиваль «Рановское лето». Его участниками стали рязанцы, а также гости из Тулы и Тамбова, пишет издательство «
На празднике работали традиционные краеведческая, поэтическая, спортивная площадки, а также новые: «Дед Мороз и рановское лето», «Фестиваль ряженки».
Для участников организовали танцевальный марафон по брейк-дансу, выставки изделий народного промысла из разных районов области, кулинарную мастерскую и конкурс «Молодецкие забавы».
Сотрудники МЧС показали спасательную технику и новое оборудование, а на «Рановской ярмарке» каждый район представил свое подворье, где рассказали, чем примечательны их родные места.
В конкурсе «Рановская щука», участники которого варили уху, победила команда из Милославского района.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВо Владимире наградили победителей конкурса «Отличник по физ-ре. Лето»
|
cледующая новость →День ВМФ и несколько серьезных аварий. Обзор главных новостей выходных, 27-28 июля
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.