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Фото: Pixabay.com
У наркомана из Сараевского района изъяли два килограмма марихуаны. Об этом сообщает издательство «
Полицейским сообщили, что житель села Можары может хранить дома наркотики. Эта информация подтвердилась. Злоумышленник утверждает, что держал марихуану для себя.
На жителя Сараевского района завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК. Ему грозит лишение свободы.
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