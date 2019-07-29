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14:14, 29 июля 2019 206
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У наркомана из Сараевского района изъяли два килограмма марихуаны

У наркомана из Сараевского района изъяли два килограмма марихуаны

Фото: Pixabay.com

У наркомана из Сараевского района изъяли два килограмма марихуаны. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Полицейским сообщили, что житель села Можары может хранить дома наркотики. Эта информация подтвердилась. Злоумышленник утверждает, что держал марихуану для себя.

На жителя Сараевского района завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК. Ему грозит лишение свободы.


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