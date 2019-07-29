Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето

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Лето вернется в столицу после кратковременной «осени». Об этом пишет «
Как рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, 2-3 августа начнется постепенное потепление.
Самыми холодными днями недели станут вторник и среда. В эти дни воздух будет прогреваться до +13, +15 градусов днем, +7 градусов ночью.
Похолодание продержится до четверга. К выходным на термометрах будет до +20, +22 градусов, ночью +15 градусов.
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