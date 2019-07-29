Сбитый в Касимове пешеход переходил дорогу в неположенном месте

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Фото: УМВД по Рязанской области
Пешеход, которого
ДТП произошло утром 27 июля на улице Советской. 49-летний мужчина попал под колеса Hyundai Solaris под управлением 36-летнего водителя.
Пострадавший обращался в больницу.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.