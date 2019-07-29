Рязанка на «Рено» погибла, врезавшись в «КамАЗ»

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В пятницу, 26 июля, в Ряжском районе произошла смертельная авария. Примерно в 17:40 на 300-ом километре дороги Р22 «Каспий» столкнулись Renault Logan и «КамАЗ», сообщила
По предварительной информации, 30-летняя рязанка на иномарке врезалась в «КамАЗ» под управлением 50-летнего водителя.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
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