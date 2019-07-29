Прокуратура Владимира нашла нарушения в организации городских квестов

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Прокуратура Владимира нашла нарушения в квестах-комнатах города. Об этом сообщил
Установлено, что ИП Соломахиным А.А. проводятся квесты «Абигейль», «Кафе «Веселый хряк», «Мертвый космос». Выяснилось, что квесты проводятся с нарушениями: в них используется запрещенная для детей информация.
Также выяснилось, что «Dead Space» («Мертвый космос») — это реально существующая компьютерная игра, и предприниматель нарушил соблюдение авторских прав, назвав так квест.
Нарушения нашли в квестах «Объект 1», «Объект 2», «Объект 3».
Решается вопрос о возбуждении производств по делу об административном правонарушении.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.