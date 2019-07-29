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10:21, 29 июля 2019 116
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Полиция опубликовала фото с массового ДТП на Первомайском проспекте

Полиция опубликовала фото с массового ДТП на Первомайском проспекте

Фото: УМВД по Рязанской области

Полиция опубликовала фото с Первомайского проспекта, где в ночь на 27 июля произошло массовое ДТП.

По предварительной информации, мужчина на Toyota Camry, ехавший в сторону площади Победы, не справился с управлением и врезался в бордюр. Машину отбросило на «встречку», где она столкнулась с Toyota Corolla, двигавшейся в сторону площади Ленина. От удара Toyota Camry также врезалась в «двенадцатую».

В ДТП пострадали три человека: пассажиры Toyota Camry и «двенадцатой», а также водитель ВАЗа.


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