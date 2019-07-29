Пенсионер из Старожиловского района пугал соседку стартовым пистолетом

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Пенсионер из деревни Залипяжье Старожиловского района пугал соседку стартовым пистолетом. 52-летняя женщина вызвала полицию, сообщила
Прибывшие правоохранители выяснили, что конфликт произошел из-за кур. 70-летний мужчина возмутился из-за того, что домашние птицы соседки гуляли по его территории.
Во время ссоры пенсионер несколько раз выстрелил в воздух.
Полицейские забрали пистолет и успокоили мужчину, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.
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