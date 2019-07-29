Ночью в Ряжском районе горел жилой дом

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Фото: Издательство «Пресса»
В ночь на понедельник, 29 июля, в Ряжском районе произошел пожар. Сигнал о возгорании на улице Советской Армии в селе Дегтяное поступил около 2:00, пишет издательство «
На вызов выехали два расчета. Горел жилой дом, принадлежащий 30-летнему местному жителю. Огонь повредил крышу, никто из людей не пострадал.
«Вероятнее всего, возгорание случилось из-за электротехнических неполадок. Ведется проверка, устанавливаются причины происшествия», — говорится в сообщении.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.