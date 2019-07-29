«Нива» превратилась в груду металла после лобового столкновения с грузовиком в Сасовском районе. Подробности

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Фото: УМВД по Рязанской области
В воскресенье, 28 июля, в Сасовском районе произошло смертельное ДТП. Примерно в 18:55 на 401-ом километре трассы М-5 столкнулись Niva Chevrolet и грузовик Scania, сообщила
По предварительной информации, 59-летний рязанец на «Ниве» выехал на «встречку» и
В результате ДТП водитель легковушки и его 42-летний пассажир погибли на месте.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.