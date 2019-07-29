Назначена дата Дня города в Туле

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Глава Тулы подписал постановление об установлении даты Дня города. Об этом пишут «
В этом году День города отметят 7 сентября — в первую субботу месяца.
На прошлой неделе в Туле обсудили подготовку к празднику.
«Туляки могут высказать свои пожелания и идеи по организации праздничных мероприятий в честь 873-летия Тулы», — прокомментировал мэр Тулы Юрий Цкипури.
Свои предложения можно отправить до 23 августа 2019 года по адресу:
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