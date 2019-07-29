На улице Маяковского установят памятник Павлову

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В Рязани на улице Маяковского установят памятник Ивану Павлову. Об этом говорится в «Рязанских ведомостях».
Монумент появится около физиологического факультета РязГМУ. Он будет представлять собой бюст со столбом, у основания которого расположится собака.
Автором скульптуры станет Раиса Лысенина.
Осенью со дня рождения рязанского ученого и нобелевского лауреата Ивана Павлова исполнится 170 лет. Еще один памятник Павлову в Рязани установлен на улице Ленина.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.