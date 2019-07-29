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На Оке поймали двоих браконьеров из Спасска. Рейд на реке проводили сотрудники ОМОН регионального управления Росгвардии.
Первого мужчину задержали около двух часов ночи, второго — на рассвете. У злоумышленников изъяли улов и сети.
На рязанцев завели уголовное дело по статье 256 УК («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»).
Отмечается, что катер ОМОН патрулирует акваторию Оки с апреля.
Фото регионального управления Росгвардии
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.