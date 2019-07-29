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11:17, 29 июля 2019 311
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На Оке поймали двоих браконьеров из Спасска

На Оке поймали двоих браконьеров из Спасска

На Оке поймали двоих браконьеров из Спасска. Рейд на реке проводили сотрудники ОМОН регионального управления Росгвардии.

Первого мужчину задержали около двух часов ночи, второго — на рассвете. У злоумышленников изъяли улов и сети.

На рязанцев завели уголовное дело по статье 256 УК («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»).

Отмечается, что катер ОМОН патрулирует акваторию Оки с апреля.

Фото регионального управления Росгвардии


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Роба вместо пачки денег. Откровения рязанских закладчиков

Роба вместо пачки денег. Откровения рязанских закладчиков

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