На фестивале «Раненбургское застолье» приготовили шестиметровый пирог

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На фестивале «Раненбургское застолье» в Чаплыгине Липецкой области прошел гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье», который совместили с празднованием дня района. Об этом сообщил
Торжества начались в пятницу и продолжались несколько дней.
На улицах города развернули несколько площадок. Основные гулянья прошли в субботу, 27 июля. Там Советская превратилась в гастрономический бульвар с многочисленными «Обжорными рядами».
В городском парке в печах и на кострах лучшие повара района готовили традиционные блюда по старинным рецептам.
«Изюминкой» праздника стал рекордный шестиметровый пирог с символикой фестиваля.
Также гости увидели выступления артистов, выставки, на празднике также прошли фестиваль красок и турнир клубов исторической реконструкции.
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