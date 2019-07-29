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11:28, 29 июля 2019 195
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Липчане возмутились мнением художницы, предложившей убивать детей-инвалидов

Липчане возмутились мнением художницы, предложившей убивать детей-инвалидов

Пользователи сети возмутились высказываниями липецкой художницы, которая предложила «умертвлять» детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил портал Gorod48.ru.

Девушка написала «ВКонтакте», что «в руках садистов медицина несет только вред».

По ее мнению, у врачей нет любви и гуманизма.

«Что будут делать эти недееспособные дети после смерти родителей — неясно. Какие мучения они переживают всю свою в действительности бессмысленную жизнь, тоже сложно описать. Какая-то непонятная жизнь становится у самих родителей», — написала она.

«Большинство таких детей нужно в роддоме умертвить, уже после понимания врачами, что это дауны или ДЦП, или настолько сложные болезни, что мучения для ребенка неизбежны», — добавила автор сообщения.

Запись вызвала негативные отзывы и критику липчан.


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