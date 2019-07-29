Липчане возмутились мнением художницы, предложившей убивать детей-инвалидов

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Пользователи сети возмутились высказываниями липецкой художницы, которая предложила «умертвлять» детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил портал
Девушка написала «ВКонтакте», что «в руках садистов медицина несет только вред».
По ее мнению, у врачей нет любви и гуманизма.
«Что будут делать эти недееспособные дети после смерти родителей — неясно. Какие мучения они переживают всю свою в действительности бессмысленную жизнь, тоже сложно описать. Какая-то непонятная жизнь становится у самих родителей», — написала она.
«Большинство таких детей нужно в роддоме умертвить, уже после понимания врачами, что это дауны или ДЦП, или настолько сложные болезни, что мучения для ребенка неизбежны», — добавила автор сообщения.
Запись вызвала негативные отзывы и критику липчан.
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