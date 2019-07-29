Команда РНПК вышла в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Команда АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» вошла в число победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».
В полуфинале, прошедшем в Туле, встретились 19 команд из Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской и Рязанской областей. Участниками конкурса стали 81 специалист в области программирования, дизайна и управления проектами.
РНПК в «Цифровом прорыве» представила команда «R.Team»: ее капитан — менеджер управления реализации проектов поддержания компании Дмитрий Клочков, два сотрудника отдела информационных технологий, а также привлеченный дизайнер.
Конкурсантам предложили разработать проекты в четырех номинациях — «Здравоохранение», «Образование и наука», «Транспорт и логистика» и «Государственное управление».
Команда «R.Team» выбрала одну из тем, касающуюся реализации указа президента о борьбе с бедностью.
«Конкретной задачей была разработка ресурса по систематизации данных для обоснованного принятия решения в сфере социального обеспечения», — рассказал Дмитрий Клочков.
За 36 часов представители РНПК сделали работающий прототип программного продукта, а затем успешно защитили его перед жюри и победили в номинации «Государственное управление».
Финал конкурса «Цифровой прорыв» состоится в сентябре в Казани. По его результатам участники смогут запустить бизнес, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тысяч рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта.
Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Чучкове трое детей разбили окно магазина и украли мопед
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.