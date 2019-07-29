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13:54, 29 июля 2019 115

Команда РНПК вышла в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

Команда РНПК вышла в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

Команда АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» вошла в число победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».

В полуфинале, прошедшем в Туле, встретились 19 команд из Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской и Рязанской областей. Участниками конкурса стали 81 специалист в области программирования, дизайна и управления проектами.

РНПК в «Цифровом прорыве» представила команда «R.Team»: ее капитан — менеджер управления реализации проектов поддержания компании Дмитрий Клочков, два сотрудника отдела информационных технологий, а также привлеченный дизайнер.

Конкурсантам предложили разработать проекты в четырех номинациях — «Здравоохранение», «Образование и наука», «Транспорт и логистика» и «Государственное управление».

Команда «R.Team» выбрала одну из тем, касающуюся реализации указа президента о борьбе с бедностью.

«Конкретной задачей была разработка ресурса по систематизации данных для обоснованного принятия решения в сфере социального обеспечения», — рассказал Дмитрий Клочков.

За 36 часов представители РНПК сделали работающий прототип программного продукта, а затем успешно защитили его перед жюри и победили в номинации «Государственное управление».

Финал конкурса «Цифровой прорыв» состоится в сентябре в Казани. По его результатам участники смогут запустить бизнес, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тысяч рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта.

Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».


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