Из-за Дня города на Театральной площади отменят ярмарку

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В субботу, 3 августа, а также 17 августа на Театральной площади отменят ярмарку выходного дня. Это связано с проведением
В эти дни ярмарки пройдут перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и около ТЦ «КИТ». На Театральной площади торговлю организуют 10 и 24 августа.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.