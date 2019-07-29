Губернатор Владимирской области уйдет в отпуск

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С 30 по 9 августа губернатор Владимирской области Владимир Сипягин уйдет в ежегодный оплачиваемый отпуск. Об этом сообщил
Исполнять обязанности главы региона будет врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова.
«Между тем Владимир Сипягин находится на постоянной связи с коллегами и держит ситуацию во Владимирской области под контролем», — говорится в сообщении.
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