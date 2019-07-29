Двух жительниц Обнинска осудили за оскорбление сотрудников Росгвардии

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Фото: Ru.wikipedia.org
В Обнинске завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц 28 и 29 лет, обвиняемых в оскорблении сотрудников Росгвардии. Об этом сообщила
По версии следствия, в ночь на 19 июня девушки отдыхали в развлекательном заведении Обнинска, употребляли спиртное и пели в караоке.
Под утро они стали оскорблять администрацию и посетителей, требовали поставить песни вне очереди и отказывались оплачивать счет. Одна из обвиняемых уснула за столом.
Администрация заведения вызвала Росгвардию. Сотрудники вывели девушек на улицу. При этом, обе посетительницы нецензурно высказались в адрес росгвардейцев, «унижая их честь и достоинство».
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
Его направили в суд. Во время допросов обвиняемые раскаялись и извинились перед сотрудниками Росгвардии.
Им грозит до 40 тысяч рублей штрафа.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.