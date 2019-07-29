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16:57, 29 июля 2019 166
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Двух жительниц Обнинска осудили за оскорбление сотрудников Росгвардии

Двух жительниц Обнинска осудили за оскорбление сотрудников Росгвардии

Фото: Ru.wikipedia.org

В Обнинске завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц 28 и 29 лет, обвиняемых в оскорблении сотрудников Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в ночь на 19 июня девушки отдыхали в развлекательном заведении Обнинска, употребляли спиртное и пели в караоке.

Под утро они стали оскорблять администрацию и посетителей, требовали поставить песни вне очереди и отказывались оплачивать счет. Одна из обвиняемых уснула за столом.

Администрация заведения вызвала Росгвардию. Сотрудники вывели девушек на улицу. При этом, обе посетительницы нецензурно высказались в адрес росгвардейцев, «унижая их честь и достоинство».

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Его направили в суд. Во время допросов обвиняемые раскаялись и извинились перед сотрудниками Росгвардии.

Им грозит до 40 тысяч рублей штрафа.


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