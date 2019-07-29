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Двое касимовцев погибли в
В ведомстве отметили, что 20-летний водитель не выбрал безопасную скорость для движения.
Напомним, в субботу, 27 июля, «пятерка» улетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель, а также его 22-летний пассажир скончались на месте.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.