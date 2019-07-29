Ачалов прокомментировал свое выдвижение на пост мэра Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Единоросс Александр Ачалов прокомментировал свое
«Уставом „Единой России“ не предусмотрено партийное выдвижение на конкурсную процедуру, однако это не значит, что партия меня не поддерживает», — пояснил депутат.
Ранее в соцсетях руководитель регионального исполкома отделения партии Елена Волкова рассказала, что «Единая Россия» не принимала решение по выдвижению Ачалова на пост мэра.
Напомним, документы на должность принимаются до 2 августа. Сам
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ рязанском поселке в течение семи недель будут отключать свет
|
cледующая новость →«Зеленый сад» напомнил о розыгрыше призов для детей рязанцев в День знаний
По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.