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12:56, 29 июля 2019 296
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Ачалов прокомментировал свое выдвижение на пост мэра Рязани

Ачалов прокомментировал свое выдвижение на пост мэра Рязани

Единоросс Александр Ачалов прокомментировал свое выдвижение на пост мэра Рязани. В понедельник, 29 июля, депутат облдумы объяснил, что «это его личное позиция и решение».

«Уставом „Единой России“ не предусмотрено партийное выдвижение на конкурсную процедуру, однако это не значит, что партия меня не поддерживает», — пояснил депутат.

Ранее в соцсетях руководитель регионального исполкома отделения партии Елена Волкова рассказала, что «Единая Россия» не принимала решение по выдвижению Ачалова на пост мэра.

Напомним, документы на должность принимаются до 2 августа. Сам конкурс пройдет в сентябре.


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