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16:11, 28 июля 2019 323
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За сутки в Рязанской области остановили двух несовершеннолетних мотоциклистов

За сутки в Рязанской области остановили двух несовершеннолетних мотоциклистов

В пятницу, 26 июля, в Рязанской области остановили двух несовершеннолетних мотоциклистов. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В селе Самылово около дома №1 по улице Китовка полицейские выявили факт управления подростком мотоциклом «ИРБИС», при этом парень не имел водительских прав.

В отношении родителя несовершеннолетнего нарушителя составлен административный протокол.

Аналогичное нарушение выявили на территории Рязанского района. Там подросток также незаконно управлял мотоциклом.

Госавтоинспекция напоминает, что управлять даже маломощными мопедами возможно только при достижении 16-летнего возраста и наличия водительского удостоверения категории «М».


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