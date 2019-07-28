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11:22, 28 июля 2019 73
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В Рязанской области 70-летний пенсионер угрожал женщине пистолетом

В Рязанской области 70-летний пенсионер угрожал женщине пистолетом

В субботу, 27 июля, в деревне Залепяжье Старожиловского района 70-летний пенсионер угрожал убить женщину. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

Между односельчанами произошла ссора, во время которой мужчина угрожал пострадавшей пневматическим пистолетом.

Полиция изъяла у мужчины пистолет.


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