В Рязанской области 70-летний пенсионер угрожал женщине пистолетом

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В субботу, 27 июля, в деревне Залепяжье Старожиловского района 70-летний пенсионер угрожал убить женщину. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Между односельчанами произошла ссора, во время которой мужчина угрожал пострадавшей пневматическим пистолетом.
Полиция изъяла у мужчины пистолет.
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