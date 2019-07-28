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8:43, 28 июля 2019 126
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В России оценили уровень разрыва между богатым и бедным населением

В России оценили уровень разрыва между богатым и бедным населением

Эксперты оценили разрыв доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России. Данные опубликовала «Российская газета».

По словам заведующей лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елены Егоровой, за последние 19 лет разрыв сократился с 34 до 19 раз.

В 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, в 2005-м разрыв составлял 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз.

Отмечается, что на государственных и муниципальных предприятиях разница в доходах в этом году составила 10,4 раза. В негосударственных организациях разрыв в зарплатах богатых и бедных составил 13,9 раза.

По данным Росстата, сейчас средняя зарплата в стране составляет 47 тысяч рублей.


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