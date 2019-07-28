В России оценили уровень разрыва между богатым и бедным населением

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Эксперты оценили разрыв доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России. Данные опубликовала «
По словам заведующей лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елены Егоровой, за последние 19 лет разрыв сократился с 34 до 19 раз.
В 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, в 2005-м разрыв составлял 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз.
Отмечается, что на государственных и муниципальных предприятиях разница в доходах в этом году составила 10,4 раза. В негосударственных организациях разрыв в зарплатах богатых и бедных составил 13,9 раза.
По данным Росстата, сейчас средняя зарплата в стране составляет 47 тысяч рублей.
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