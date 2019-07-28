Сорокина проверила ремонт дороги на улице Свободы

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Фото: Администрация Рязани
Во время субботнего выезда 27 июля и.о. главы администарции Елена Сорокина совместно с начальниками структурных подразделений осмотрели ремонт дороги на улице Свободы. Об этом сообщил
Также участники выезда осмотрели ремонт дорог на улицах Спортивной, Гагарина, 10-я Линия и Чкалова.
На улице Свободы подрядчик полностью провел фрезерование асфальтобетонного покрытия, ведется регулировка люков и демонтаж бордюрного камня.
В ближайшее время с тротуара около дома №33 по улице Садовой уберут крошку от фрезерования, переход между пешеходной частью и дорогой «приведут в нормативное состояние».
Напомним, при ремонте под слоем старого асфальта на улице Свободы
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