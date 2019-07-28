На окраине Рязани сгорели дача, гараж и два автомобиля

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В воскресенье, 28 июля, в товариществе «Садовод-3» произошел пожар. Об этом сообщила
Сообщение о возгорании поступило в 5:06. Сгорели дача, гараж, сарай и два автомобиля.
На пожаре пострадал мужчина. Как рассказали RZN.info в пресс-службе, предварительно, это хозяин дома.
На место происшествия выезжали девять человек на трех пожарных автомобилях. Причины произошедшего уточняются.
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