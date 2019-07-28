Рязанцев предупредили о резком похолодании

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В Рязанской области резко похолодает. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В регион придет холодный арктический воздух. Из-за этого ночные и дневные температуры в воскресенье, 28 июля, снизятся на 8-10 градусов.
В ночь на воскресенье, 29 июля, ожидается до +5, +10 градусов. Днем +11, +16 градусов. Во вторник, 30 июля, температура понизится еще на 2-3 градуса.
Также в воскресенье и понедельник в регионе ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.
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