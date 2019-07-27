Жителя Самарской области приговорили к реальному сроку за пост о взрыве в управлении ФСБ

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Жителя Самарской области приговорили к реальному сроку за пост в соцсети. Об этом сообщила
Жителя Тольятти Александра Довыденкова отправили в колонию общего режима за твит о взрыве в архангельском управлении ФСБ. Суд посчитал, что Довыденков оправдывал действия подростка, подорвавшего себя в здании спецслужбы.
По версии следствия, 31 октября 2018 года Довыденков опубликовал пост с фотографиями последствий взрыва и «посетовал на небольшое количество жертв».
Самарский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к году колонии.
Фото архангельского управления ФСБ
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.