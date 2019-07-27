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9:34, 27 июля 2019 403
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Жителя Самарской области приговорили к реальному сроку за пост о взрыве в управлении ФСБ

Жителя Самарской области приговорили к реальному сроку за пост о взрыве в управлении ФСБ

Жителя Самарской области приговорили к реальному сроку за пост в соцсети. Об этом сообщила Медиазона.

Жителя Тольятти Александра Довыденкова отправили в колонию общего режима за твит о взрыве в архангельском управлении ФСБ. Суд посчитал, что Довыденков оправдывал действия подростка, подорвавшего себя в здании спецслужбы.

По версии следствия, 31 октября 2018 года Довыденков опубликовал пост с фотографиями последствий взрыва и «посетовал на небольшое количество жертв».

Самарский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к году колонии.

Фото архангельского управления ФСБ


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