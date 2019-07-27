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Жителя Михайловского района осудили за серию краж. Об этом сообщил
Подозреваемого обвиняют в пяти эпизодах краж.
В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, ведущий асоциальный образ жизни и злоупотребляющий спиртными напитками, в январе — феврале 2019 года, будучи условно осужденным в течение испытательного срока совершил четыре кражи, а также причинил легкий вред здоровью человека.
Мужчину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
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