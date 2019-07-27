В Рязанской области бойцовская собака укусила девочку, ребенка госпитализировали

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В селе Черная Речка Сапожковского района собака бойцовской породы укусила шестилетнюю девочку. Об этом RZN.info рассказал отец пострадавшей.
Инцидент произошел в субботу, 27 июля. Мужчина рассказал, что приехал в село из Москвы с семьей в гости к родственникам. Собака напала на ребенка, когда его жена гуляла по селу с детьми.
Шестилетнюю девочку госпитализировали в местную больницу. Собаку убили хозяева.
По словам пострадавших, хозяева — уроженцы Средней Азии, проживающие в России незаконно.
Собеседник отметил, что он планирует написать заявления в прокуратуру, полицию и миграционную службу.
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