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17:32, 27 июля 2019 110
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В Москве задержали более 500 участников акции за свободные выборы

В Москве задержали более 500 участников акции за свободные выборы

В Москве на акции за свободные выборы задержали больше 500 человек. Об этом сообщил «ОВД-инфо».

По информации столичного УМВД, в акции поучаствовали 3500 человек, среди которых «около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции».

Городские власти не согласовали акцию. При задержании ее участников полиция применила дубинки и электрошокеры, передает «Медуза».

Во время трансляциис места событий в редакцию «Дождя» пришли сотрудники полиции, сообщил сайт телеканала.

Они вручили главному редактору Александре Перепеловой повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избрикомов (ст. 141 УК РФ).

Акцию организовали независимые кандидаты в Мосгордуму, которые добиваются регистрации на выборах.

Это уже не первая акция, подобные начались с 14 июля. На них также прошли задержания.

Видео с места событий можно посмотреть по ссылке.


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