В Москве задержали более 500 участников акции за свободные выборы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Москве на акции за свободные выборы задержали больше 500 человек. Об этом сообщил «
По
Городские власти не согласовали акцию. При задержании ее участников полиция применила дубинки и электрошокеры, передает «
Во время трансляциис места событий в редакцию «
Они вручили главному редактору Александре Перепеловой повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избрикомов (ст. 141 УК РФ).
Акцию организовали независимые кандидаты в Мосгордуму, которые добиваются регистрации на выборах.
Это уже не первая акция, подобные начались
Видео с места событий можно посмотреть по
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Роба вместо пачки денег. RZN.info пообщался с рязанскими закладчиками
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.