В Астрахани задержали экс-главу регионального правителсьтва

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Астрахани задержали экс-главу областного правительства. Об этом сообщил
По версии следствия, на счетах бюджета Астраханской области имелись значительные остатки средств, не требовавшие денежного займа в банке. Однако Султанов и министр финансов региона Шведов, используя свои служебные полномочия, привлекли кредитные средства (по ставке от 7 до 8,5%) в одном из банков на общую сумму порядка шести миллиардов рублей.
По подсчетам следкома, они нанесли бюджету региона ущерб в размере 212 миллионов рублей.
Расул Султанов занимал пост главы регионального правительства, начиная с апреля 2017 года. Он ушел в отставку 10 июня.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →На двух пляжах в Рязанской области небезопасно купаться из-за качества воды
Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.