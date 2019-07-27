Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:52, 27 июля 2019 105
 0    0

В Астрахани задержали экс-главу регионального правителсьтва

В Астрахани задержали экс-главу регионального правителсьтва

В Астрахани задержали экс-главу областного правительства. Об этом сообщил сайт СУ СКР.

По версии следствия, на счетах бюджета Астраханской области имелись значительные остатки средств, не требовавшие денежного займа в банке. Однако Султанов и министр финансов региона Шведов, используя свои служебные полномочия, привлекли кредитные средства (по ставке от 7 до 8,5%) в одном из банков на общую сумму порядка шести миллиардов рублей.

По подсчетам следкома, они нанесли бюджету региона ущерб в размере 212 миллионов рублей.

Расул Султанов занимал пост главы регионального правительства, начиная с апреля 2017 года. Он ушел в отставку 10 июня.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
«Немножко фанатик». Каким должен быть «безупречный» следователь?

«Немножко фанатик». Каким должен быть «безупречный» следователь?

Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:28, 14 июля 2019 21 409
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
17:44, 13 июля 2019 19 734
Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона
17:30, 16 июля 2019 13 106
Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся
9:59, 17 июля 2019 11 400
В массовой аварии с фурами под Скопином погиб мужчина. Подробности 2
22:09, 25 июля 2019 11 365
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум