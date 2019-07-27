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10:02, 27 июля 2019 800
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Рязанский инспектор ДПС пойдет под суд за взятку

Рязанский инспектор ДПС пойдет под суд за взятку

Рязанский инспектор ДПС пойдет под суд за взятку. Об этом сообщил сайт Железнодорожного районного суда.

На данный момент дело назначено к рассмотрению.

Инспектора обвиняют в получении взятки в размере 15 тысяч рублей и несоставление протокола об административном правонарушении.

Суд пройдет 6 августа в 10:00.

Мужчине грозит штраф до двух миллионов рублей с лишением права занимать должность на срок до пяти лет.


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