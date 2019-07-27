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Рязанский инспектор ДПС пойдет под суд за взятку. Об этом сообщил сайт Железнодорожного районного суда.
На данный момент дело назначено к рассмотрению.
Инспектора обвиняют в получении взятки в размере 15 тысяч рублей и несоставление протокола об административном правонарушении.
Суд пройдет 6 августа в 10:00.
Мужчине грозит штраф до двух миллионов рублей с лишением права занимать должность на срок до пяти лет.
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