Роба вместо пачки денег. RZN.info пообщался с рязанскими закладчиками

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Хочешь зарабатывать до 40 тысяч в день? Легкий заработок для студентов. Такими объявлениями пестрят соцсети. Предложения обычно скидывают в личные сообщения молодым людям, после чего их зазывают «пообщаться» в закрытые группы.
Так потенциальный «закладчик» делает первый шаг. В группах кого-то по-настоящему обрабатывают, рассказывая сказки, что «тебя никогда не поймают, а если и задержат, то дадут максимум условку», а кто-то сразу остается довольным потенциальным заработком. Ведь по сути работа, что называется, не пыльная, а деньги платят большие.
Психология понятна: выбор куда пойти работать без опыта у молодежи невелик. Устроиться курьером или стоять за кассой целый день за двадцать тысяч рублей в месяц хотят далеко не все. Желание разбогатеть без особых усилий толкает молодых людей на более оплачиваемый, но незаконный способ заработка — распространение «закладок».
По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы. В один миг молодые люди рискуют променять беззаботную молодость на тюремные нары.
Корреспондент RZN.info отправилась в исправительную колонию №6, пообщалась с теми, кого коснулась данная статья, и узнала, стоит ли овчинка выделки.
Подробности читайте в разделе «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Крупные пробки. В центре Рязани парализовало движение
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.