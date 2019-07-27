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17:04, 27 июля 2019 82
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Роба вместо пачки денег. RZN.info пообщался с рязанскими закладчиками

Роба вместо пачки денег. RZN.info пообщался с рязанскими закладчиками

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Хочешь зарабатывать до 40 тысяч в день? Легкий заработок для студентов. Такими объявлениями пестрят соцсети. Предложения обычно скидывают в личные сообщения молодым людям, после чего их зазывают «пообщаться» в закрытые группы.

Так потенциальный «закладчик» делает первый шаг. В группах кого-то по-настоящему обрабатывают, рассказывая сказки, что «тебя никогда не поймают, а если и задержат, то дадут максимум условку», а кто-то сразу остается довольным потенциальным заработком. Ведь по сути работа, что называется, не пыльная, а деньги платят большие.

Психология понятна: выбор куда пойти работать без опыта у молодежи невелик. Устроиться курьером или стоять за кассой целый день за двадцать тысяч рублей в месяц хотят далеко не все. Желание разбогатеть без особых усилий толкает молодых людей на более оплачиваемый, но незаконный способ заработка — распространение «закладок».

По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы. В один миг молодые люди рискуют променять беззаботную молодость на тюремные нары.

Корреспондент RZN.info отправилась в исправительную колонию №6, пообщалась с теми, кого коснулась данная статья, и узнала, стоит ли овчинка выделки.

Подробности читайте в разделе «Публикации».


© RZN.info

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