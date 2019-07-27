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Путин подписал закон о наказании для автомобилистов, не пропустивших скорую. Об этом сообщило РИА
Ранее такие действия карались штрафом до 500 рублей или лишением водительских прав на срок до трех месяцев. Теперь штраф увеличился в десять раз — до пяти тысяч рублей, а срок лишения прав составляет от трех месяцев до года.
Кроме машин скорой, аналогичный штраф можно получить при отказе пропустить автомобиль и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.