Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:11, 27 июля 2019 205
 0    0

Путин подписал закон о наказании для автомобилистов, не пропустивших скорую

Путин подписал закон о наказании для автомобилистов, не пропустивших скорую

Путин подписал закон о наказании для автомобилистов, не пропустивших скорую. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее такие действия карались штрафом до 500 рублей или лишением водительских прав на срок до трех месяцев. Теперь штраф увеличился в десять раз — до пяти тысяч рублей, а срок лишения прав составляет от трех месяцев до года.

Кроме машин скорой, аналогичный штраф можно получить при отказе пропустить автомобиль и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Отвечает прокуратура. Могут ли врачи запретить посещать родственника в реанимации?

Отвечает прокуратура. Могут ли врачи запретить посещать родственника в реанимации?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:28, 14 июля 2019 21 409
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
17:44, 13 июля 2019 19 734
Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона
17:30, 16 июля 2019 13 106
Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся
9:59, 17 июля 2019 11 401
В массовой аварии с фурами под Скопином погиб мужчина. Подробности 2
22:09, 25 июля 2019 11 394
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум