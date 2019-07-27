Под Владимиром произошло массовое ДТП, есть погибший

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В субботу, 27 июля, около 4:00 на 105 километре автодороги М7 «Волга» в Петушинском районе произошло ДТП с погибшим и пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, водитель автомобиля KIA Sportage, 1958 года рождения, двигаясь в сторону Владимира, столкнулся с движущимся в попутном направлении большегрузом MAN под управлением водителя 1961 года рождения. После этого KIA на встречной полосе движения, столкнулся с автомобилем Renault. В дальнейшем произошло столкновение кроссовера с полуприцепом большегруза MAN.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля Renault. Травмы различной степени тяжести получили две пассажирки KIA, одна из которых госпитализирована, вторая направлена на амбулаторное лечение. Госпитализирована пассажирка Renault.
По факту дорожно-транспортного происшествия назначено проведение проверки.
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