Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:02, 27 июля 2019 130
 0    0

Под Владимиром произошло массовое ДТП, есть погибший

Под Владимиром произошло массовое ДТП, есть погибший

В субботу, 27 июля, около 4:00 на 105 километре автодороги М7 «Волга» в Петушинском районе произошло ДТП с погибшим и пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, водитель автомобиля KIA Sportage, 1958 года рождения, двигаясь в сторону Владимира, столкнулся с движущимся в попутном направлении большегрузом MAN под управлением водителя 1961 года рождения. После этого KIA на встречной полосе движения, столкнулся с автомобилем Renault. В дальнейшем произошло столкновение кроссовера с полуприцепом большегруза MAN.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля Renault. Травмы различной степени тяжести получили две пассажирки KIA, одна из которых госпитализирована, вторая направлена на амбулаторное лечение. Госпитализирована пассажирка Renault.

По факту дорожно-транспортного происшествия назначено проведение проверки.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
«Немножко фанатик». Каким должен быть «безупречный» следователь?

«Немножко фанатик». Каким должен быть «безупречный» следователь?

Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:28, 14 июля 2019 21 424
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
17:44, 13 июля 2019 19 734
Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона
17:30, 16 июля 2019 13 110
Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся
22:09, 25 июля 2019 11 529
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
9:59, 17 июля 2019 11 409
В массовой аварии с фурами под Скопином погиб мужчина. Подробности 2
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум