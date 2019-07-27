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Около автовокзала в Касимове сбили пешехода. Об этом сообщили подписчики группы «ВКонтакте» «
«Только что, около „Пятерочки“ на автовокзале. ДТП с пострадавшим пешеходом», — говорится в посте.
Официальной информации о причинах ДТП и тяжести травм пешехода пока нет.
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