На Северной окружной автомобиль повис на отбойнике. Фото

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На Северной окружной автомобиль повис на отбойнике после ДТП. Фото с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».
ДТП произошло вечером в субботу, 27 июля. По информации очевидца, столкнулись четыре машины.
Согласно данным «Яндекс. Пробки», движение на Северной окружной в сторону Канищева затруднено от 2-го Борковского карьера до парка Морской славы.
Официальной информации о происшествии нет.
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